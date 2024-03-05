У Бєлгородській області палає нафтобаза. Її атакували безпілотники ГУР – фото
У Бєлгородській області в селі Долгоє горить нафтобаза, губернатор В'ячеслав Гладков заявив про вибухи, після яких сталась пожежа. Співрозмовник LIGA.net у Силах оборони заявив про операцію Головного управління розвідки Міноборони, цілі уражено.
Міноборони країни-агресора вранці писало, що над Бєлгородською областю зафіксовано три "ворожі БпЛА".
За словами Гладкова, постраждалих немає.
Російський Telegram-канал зі зв'язками із силовиками опублікував фото і зазначив, що підтверджено горіння двох резервуарів. На місце відправлено пожежників.
"Цілі уражено", – констатував співрозмовник.
Водночас у Курській області місцеві чули вибухи.
Губернатор Роман Старовойт звинуватив ЗСУ в обстрілі залізничної станції Глушково, загалом, за його словами, було дев'ять прильотів.
На станції пошкоджені лінії електропередачі. Без світла сама станція та село Кульбаки.
- 18 січня 2024 року під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони.
- 19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.
- Також у ніч проти 25 січня БпЛА вдарили по нафтобазі в Туапсе, це була спецоперація Служби безпеки України.
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