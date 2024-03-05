У Бєлгородській області палає нафтобаза. Її атакували безпілотники ГУР – фото

Фото: соцмережі

У Бєлгородській області в селі Долгоє горить нафтобаза, губернатор В'ячеслав Гладков заявив про вибухи, після яких сталась пожежа. Співрозмовник LIGA.net у Силах оборони заявив про операцію Головного управління розвідки Міноборони, цілі уражено.

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Міноборони країни-агресора вранці писало, що над Бєлгородською областю зафіксовано три "ворожі БпЛА".

За словами Гладкова, постраждалих немає.

Російський Telegram-канал зі зв'язками із силовиками опублікував фото і зазначив, що підтверджено горіння двох резервуарів. На місце відправлено пожежників.

"Цілі уражено", – констатував співрозмовник.

Фото: соцмережі

Водночас у Курській області місцеві чули вибухи.

Губернатор Роман Старовойт звинуватив ЗСУ в обстрілі залізничної станції Глушково, загалом, за його словами, було дев'ять прильотів.

На станції пошкоджені лінії електропередачі. Без світла сама станція та село Кульбаки.

18 січня 2024 року під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони.

19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.

Також у ніч проти 25 січня БпЛА вдарили по нафтобазі в Туапсе, це була спецоперація Служби безпеки України.

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