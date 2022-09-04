UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Белом доме не видят готовности России завершить войну – Кирби

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2022, 06:57
В Белом доме не видят готовности России завершить войну – Кирби - Фото
Фото: EPA

Джон Кирби, бывший спикер Пентагона, а теперь координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США, не видит со стороны Владимира Путина готовности к завершению войны. Об этом он сказал в интервью российскому телеканалу "Дождь в субботу".

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"К сожалению, ничто из того, что мы наблюдаем сегодня, не позволяет нам питать какие-либо надежды на то, что он готов положить конец этой войне, положить конец убийству украинцев", — заявил он.

Кирби отверг заявления россиян о том, что "конфликт" затягивают западные государства, снабжая оружием Украину.

"Эту войну затягивает только желание Путина продолжать ее, продолжать убивать украинцев, продолжать продвигать войска вглубь Украины, пытаться захватить территории на Донбассе и к югу от него", — сказал он.

Кирби подчеркнул, что войну можно было бы остановить за один день – для этого достаточно вывести российские войска из Украины и признать ее суверенитет над всеми оккупированными территориями.

"Он [Путин] мог бы закончить войну сегодня, если бы согласился вывести свои войска и добровольно сесть с Зеленским за стол переговоров, чтобы обсудить завершение этого конфликта. Конечно, Зеленский сам должен решать, готов ли он к переговорам, и мы должны уважать его как верховного главнокомандующего", — добавил представитель Совета национальной безопасности США.

Читайте также: Пробуждение Европы. Историк Ярослав Грицак об отсчете нового времени для Украины

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США джон кирби война
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 