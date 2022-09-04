В Белом доме не видят готовности России завершить войну – Кирби

Джон Кирби, бывший спикер Пентагона, а теперь координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США, не видит со стороны Владимира Путина готовности к завершению войны. Об этом он сказал в интервью российскому телеканалу "Дождь в субботу".

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"К сожалению, ничто из того, что мы наблюдаем сегодня, не позволяет нам питать какие-либо надежды на то, что он готов положить конец этой войне, положить конец убийству украинцев", — заявил он.

Кирби отверг заявления россиян о том, что "конфликт" затягивают западные государства, снабжая оружием Украину.

"Эту войну затягивает только желание Путина продолжать ее, продолжать убивать украинцев, продолжать продвигать войска вглубь Украины, пытаться захватить территории на Донбассе и к югу от него", — сказал он.

Кирби подчеркнул, что войну можно было бы остановить за один день – для этого достаточно вывести российские войска из Украины и признать ее суверенитет над всеми оккупированными территориями.

"Он [Путин] мог бы закончить войну сегодня, если бы согласился вывести свои войска и добровольно сесть с Зеленским за стол переговоров, чтобы обсудить завершение этого конфликта. Конечно, Зеленский сам должен решать, готов ли он к переговорам, и мы должны уважать его как верховного главнокомандующего", — добавил представитель Совета национальной безопасности США.

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Андрій Водяний

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