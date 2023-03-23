В Белом доме озадачены, за что в РФ наградили сбившего MQ-9 летчика. Назвали его идиотом

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал идиотом российского летчика, который своим Су-27 задел американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. Такую оценку инциденту он дал на пресс-конференции.

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Кирби заявил, что в США, образно говоря, почесали в затылке, когда узнали о решении высшего военного руководства России наградить летчиков "за храбрость".

"Я не знаю других военных в мире… которые награждали бы летчика за то, что он врезался в беспилотник. Если это храбрость, то, думаю, у них другое определение [этого понятия]", – сказал представитель Белого дома.

Представитель Белого дома добавил, что понятия не имеет, "почему они дали награду за храбрость тому, кто в худшем случае злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску, а в лучшем – просто идиоту".

Инцидент над Черным морем в середине марта 2023 года стал первым прямым контактом между США и РФ за время войны россиян против украинцев.

14 марта 2023 года один из двух российских истребителей Су-27 повредил винт БПЛА MQ-9 над Черным морем (в ролике с камеры дрона видно, что после второго прохода Су-27 над ним погнута лопасть пропеллера).

ВВС США "затопили" дрон в международных водах.

МО РФ заявило, что истребители "не вступали в контакт" с БПЛА и он якобы упал сам.

В Пентагоне считают, что столкновение "вероятно, повредило" самолет.

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Євген Пилипенко

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