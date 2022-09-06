UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Бердянске взорвалась машина оккупационного "коменданта", он тяжело ранен – фото

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 16:13
В Бердянске взорвалась машина оккупационного
Машина Бардина после взрыва (Фото - Telegram РИА Новости)

Во временно оккупированном Бердянске после взрыва автомобиля госпитализирован с тяжелыми ранениями назначенный оккупантами так называемый "комендант города" Артем Бардин. Об этом сообщают российские пропагандистские медиа.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Российские источники сообщают, что после взрыва автомобиля Бардина произошла перестрелка, о результатах которой известно только то, что "как минимум один человек находится в больнице".

При этом официальные каналы оккупационной российской администрации Бердянска пишут, что в больнице в тяжелом состоянии находится сам Бардин. 

Они также публикуют фотографии сгоревшей машины.

Машина Бардина после взрыва (Фото – Zvezdanews)

Машина Бардина после взрыва (Фото – Telegram РИА Новости)

Машина Бардина после взрыва (Фото – Zvezdanews)

Российские паблики также распространяют видео горящей машины, которая напоминает изображенную на фотографиях. 

Согласно публично доступной информации, полковник Бардин был назначен "военным комендантом" Бердянска вскоре после начала оккупации города. Русская служба BBC публиковала его приказ от 21 апреля о назначении "заместителей мэра".

Фото – Русская служба BBC

Читайте также: 10 друзей Путина. Неудачники, охотники за деньгами: кто и почему становится коллаборантами

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
взрыв оккупанты бердянск временно оккупированные территории Артем Бардин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 