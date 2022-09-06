В Бердянске взорвалась машина оккупационного "коменданта", он тяжело ранен – фото

Во временно оккупированном Бердянске после взрыва автомобиля госпитализирован с тяжелыми ранениями назначенный оккупантами так называемый "комендант города" Артем Бардин. Об этом сообщают российские пропагандистские медиа.

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Российские источники сообщают, что после взрыва автомобиля Бардина произошла перестрелка, о результатах которой известно только то, что "как минимум один человек находится в больнице".

При этом официальные каналы оккупационной российской администрации Бердянска пишут, что в больнице в тяжелом состоянии находится сам Бардин.

Они также публикуют фотографии сгоревшей машины.

Российские паблики также распространяют видео горящей машины, которая напоминает изображенную на фотографиях.

Согласно публично доступной информации, полковник Бардин был назначен "военным комендантом" Бердянска вскоре после начала оккупации города. Русская служба BBC публиковала его приказ от 21 апреля о назначении "заместителей мэра".

24 августа во временно оккупированной Михайловке взорвался в автомобиле местный гауляйтер россиян Иван Сушко.

29 августа Следком РФ заявил о смерти коллаборациониста – бывшего нардепа IX созыва Верховной Рады Алексея Ковалева.

СБУ сообщила о подозрении Андрею Шевчику, который добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами и стал гауляйтером Энергодара.

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Сергій Бережний

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