В Берлине на 14 мая вводится спецрежим – возможно, из-за вероятного визита Зеленского

Полиция Берлина объявила, что на 14 мая в отдельных районах столицы Германии вводятся существенные ограничения. Ранее высказывались предположения, что на этот день намечался визит президента Владимира Зеленского в Берлин.

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Согласно заявлению полиции, 14 мая с 5 утра и до вечера 18ь мая в отдельных районах города будут введены "расширенные меры безопасности и перекрыто движение транспорта". Ограничения затронут в первую очередь зону правительственного района. Движение будет перекрыто также возле Федеральной канцелярии.

Для людей, которые живут или работают в попавших под ограничения районах, нужно будет иметь при себе удостоверение личности, служебное или корпоративное удостоверение, но полиция рекомендует гражданам по возможности избегать эти районы.

Напомним, что 3 мая газета Berliner Tageszeitung со ссылкой на источник в полиции сообщила, что Зеленский якобы посетит Германию в середине мая. Берлинская полиция заявила, что "никогда официально не предоставляла никакой информации, которая могла бы поставить под угрозу государственный визит", и одновременно начала расследование утечки информации.

Сообщалось также, что 14 мая будет объявлено о присуждении Зеленскому и народу Украины Международной премии имени Карла Великого.

При этом не было никаких официальных подтверждений того, что Зеленский планирует визит в Германию.

3 мая 2023 года Зеленский посетил Финляндию с официальным визитом: обсуждали путь в НАТО и оружие.

4 мая Зеленский находится с официальным визитом в Нидерландах.

12 мая итальянские медиа сообщили, что Зеленский в выходные якобы может посетить Италию, где встретится с премьер-министром Джорджей Мелони и папой Римским Франциском.

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