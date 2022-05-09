UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Берлине "русскоговорящий гражданин" напал на журналистку Мосейчук – посольство

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 22:07
В Берлине
Наталья Мосейчук (скриншот с видео)

Сегодня, 9 мая, на территории мемориального комплекса советским воинам в Трептов-парке в Берлине "русскоговорящий гражданин" пытался "нанести телесные повреждения" корреспондентке 1+1 Наталье Мосейчук. Об этом сообщает посольство Украины в Германии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там рассказали, что съемочная группа готовила сюжет о мероприятиях по увековечиванию памяти погибших во Второй мировой войне.

Посольство проинформировало полицию Берлина о происшествии.

"Призываем полицию Берлина немедленно принять все необходимые меры, чтобы как можно скорее провести следствие по нападению на представителей средств массовой информации и привлечь виновных к ответственности", – сказано в сообщении.

В эфире телемарафона Мосейчук пообещала рассказать о случившемся позже.

Читайте также: "Это пощечина Украине": Мельник раскритиковал запрет на украинские флаги в Берлине 9 мая

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
берлин 9 мая Наталья Мосейчук
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 