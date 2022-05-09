В Берлине "русскоговорящий гражданин" напал на журналистку Мосейчук – посольство

Сегодня, 9 мая, на территории мемориального комплекса советским воинам в Трептов-парке в Берлине "русскоговорящий гражданин" пытался "нанести телесные повреждения" корреспондентке 1+1 Наталье Мосейчук. Об этом сообщает посольство Украины в Германии.

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Там рассказали, что съемочная группа готовила сюжет о мероприятиях по увековечиванию памяти погибших во Второй мировой войне.

Посольство проинформировало полицию Берлина о происшествии.

"Призываем полицию Берлина немедленно принять все необходимые меры, чтобы как можно скорее провести следствие по нападению на представителей средств массовой информации и привлечь виновных к ответственности", – сказано в сообщении.

В эфире телемарафона Мосейчук пообещала рассказать о случившемся позже.

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Вадим Ребрина

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