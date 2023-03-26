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В Болгарии надеются, что ядерное оружие РФ в Беларуси "скорее угроза, чем действие"

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2023, 16:59
В Болгарии надеются, что ядерное оружие РФ в Беларуси
Илияна Йотова (Фото - Facebook Илияна Йотова)

Власти Болгарии высказались о намерении Кремля разместить ядерное оружие в Беларуси – выразили надежду, что "разум все же возобладает" и речь идет "скорее об угрозах, чем о реальных действиях". Об этом заявила вице-президент Болгарии Илияна Йотова, сообщает bTV Новините.

После заявления российского диктатора Владимира Путина о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия РФ, Йотова сказала, что надеется на то, что "разум все же возобладает и что речь идет скорее об угрозах, чем о реальных действиях".

Йотова считает, что ситуация становится "все более и более пугающей", и именно поэтому она и президент Болгарии Румен Радев неоднократно "призывали к переговорам", так как увеличение количества вооружений может привести к "непредсказуемым решениям".

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Читайте также: Пророссийский президент Болгарии сравнил поставки оружия ВСУ с "тушением пожара бензином"

Сергій Бережний
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