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10.04.2019, 22:10

В БПП назвали причину отставки Степанова

В БПП назвали причину отставки Степанова - Фото
Максим Степанов (фото - oda.odessa.gov.ua)

Председателя Одесской ОГА уволили из-за низких показателей региона, сказали в БПП

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Причиной увольнения Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации стали низкие социально-экономические показатели региона. Об этом заявил заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства во время одобрения отставки Степанова, передает Громадське.

Гончаренко отметил, что в соответствии с мониторингом социально-экономического развития регионов (декабрь-январь 2018) Одесская область показала худший в Украине показатель - в четвертом квартале 2017 года Одесса была на 14 месте, а в четвертом квартале 2018-го - на 22.

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На вопрос, почему о столь низких показателях области не говорили до первого тура выборов (в первом туре в Одесской области действующий президент Петр Порошенко набрал 9% голосов), Гончаренко ответил, что мониторинг датирован концом марта. Нардеп заявил, что увольнение Степанова продиктовано новыми принципами кадровой политики.

"Ты провалился - пожалуйста, клади документы и уходи", - сказал Гончаренко.

Ранее сообщалось, что на этом на заседании правительства министр внутренних дел Арсен Аваков проголосовал против увольнения Степанова и сказал, что экс-глава ОГА противодействовал фальсификациям и подкупу избирателей в регионе.

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, который 8 апреля со скандалом отказался покидать свой пост по указу Порошенко о его отстранении, все-таки будет уволен - такое решение сегодня приняли на заседании Кабмина. Президент подписал соответствующий указ.

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Теги: БПП, увольнение, максим степанов, алексей гончаренко, одесская ога
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