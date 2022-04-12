В Британии подготовили "варианты ответа" на возможную химатаку РФ в Мариуполе – Хиппи
Варианты ответа Запада на возможную химическую атаку российских оккупантов в Мариуполе "находятся на столе". Об этом сказал министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи, передает Sky News.
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По словам Хиппи, британское правительство не смогло проверить эти сообщения, однако, если это подтвердится, "президент Путин должен знать, что рассматриваются все возможные варианты того, как отреагирует Запад".
"Важно признать, что эти вещи можно использовать самыми разными способами: от слезоточивого газа, который является способом борьбы с беспорядками, до крайне разрушительных смертоносных систем химического оружия", – сказал он.
Хиппи заявил, что "есть некоторые вещи, которые выходят за рамки допустимого", и на применение химического оружия россиянами, уверяет он, последует ответ.
"Варианты того, каким может быть этот ответ, находятся на столе", – сказал он.
Он также выразил восхищение украинскими военнослужащими в Мариуполе, заявив об их "удивительном героизме".
- 11 апреля полк Нацгвардии "Азов" сообщил, что армия РФ сбросила с беспилотника в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое привело к легочной недостаточности и другим симптомам у пострадавших. Пострадали трое бойцов.
- В Пентагоне заявили, что пока не могут подтвердить применение химоружия, но это означало бы эскалацию и прямой вызов НАТО.
- Сегодня замминистра обороны Анна Маляр сказала, что информация по Мариуполю еще проверяется, но предварительно можно предположить, что это могли быть фосфорные боеприпасы. Вчера британская разведка заявила, что битва за Мариуполь усиливается, что повышает возможность применения фосфорных боеприпасов Россией.
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