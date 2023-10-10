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В Британии считают, что Путин не будет проводить новую мобилизацию до весны 2024 года

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 11:14
В Британии считают, что Путин не будет проводить новую мобилизацию до весны 2024 года - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Разведка Великобритании считает, что в России не будут проводить новую публичную волну мобилизации до "президентских выборов" весной 2024 года. Об этом сообщили в сводке Минобороны страны.

Плебисцит в РФ запланирован на 17 марта 2024 года, а диктатор Владимир Путин почти наверняка снова будет "баллотироваться", несмотря на то, что пока публично не объявлял об этом. 

Разведчики предполагают, что Путин неофициально начнет кампанию в ноябре 2023 года. 

Отмечается, что хотя "выборы" в России полностью контролируются Кремлем, они остаются основным инструментом политической легитимации. 

Британцы пишут, что предвыборная кампания Путина будет сосредоточена на представлении России как "отдельной цивилизации, нуждающейся в защите от внешних врагов".

Союзники подчеркивают, что этот нарратив часто используется для оправдания действий государства и консолидации власти Путина.

"В преддверии выборов Кремль почти наверняка будет стремиться свести к минимуму непопулярные политические шаги. Поэтому крайне маловероятно, что какая-либо дальнейшая волна мобилизации будет реализована до президентских выборов в марте 2024 года", — резюмировали в сводке.

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Дмитрий Гриниченко
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