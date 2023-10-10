В Британии считают, что Путин не будет проводить новую мобилизацию до весны 2024 года
Разведка Великобритании считает, что в России не будут проводить новую публичную волну мобилизации до "президентских выборов" весной 2024 года. Об этом сообщили в сводке Минобороны страны.
Разведчики предполагают, что Путин неофициально начнет кампанию в ноябре 2023 года.
Отмечается, что хотя "выборы" в России полностью контролируются Кремлем, они остаются основным инструментом политической легитимации.
Британцы пишут, что предвыборная кампания Путина будет сосредоточена на представлении России как "отдельной цивилизации, нуждающейся в защите от внешних врагов".
Союзники подчеркивают, что этот нарратив часто используется для оправдания действий государства и консолидации власти Путина.
"В преддверии выборов Кремль почти наверняка будет стремиться свести к минимуму непопулярные политические шаги. Поэтому крайне маловероятно, что какая-либо дальнейшая волна мобилизации будет реализована до президентских выборов в марте 2024 года", — резюмировали в сводке.
- 14 августа 2023 года в ГУР МО заявили, что Кремль готовится к массовой мобилизации в России.
- 16 августа сообщалось, что во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 жителей, которых россияне незаконно мобилизовали в свою армию для войны против Украины.
- В России каждый месяц мобилизуют на войну против Украины около 20 000 человек — ГУР.
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