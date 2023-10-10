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У Британії вважають, що Путін не проводитиме нову мобілізацію в Росії до весни 2024 року

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10.10.2023, 11:14
У Британії вважають, що Путін не проводитиме нову мобілізацію в Росії до весни 2024 року - Фото
Володимир Путін (Фото: EPA)

Розвідка Великої Британії вважає, що в Росії не проводитимуть нової публічної хвилі мобілізації до "президентських виборів" навесні 2024 року. Про це повідомили у зведенні Міноборони країни.

Плебісцит у РФ заплановано на 17 березня 2024 року, а диктатор Володимир Путін майже напевно знову "балотуватиметься", незважаючи на те, що поки публічно не оголошував про це.

Розвідники припускають, що Путін неофіційно розпочне кампанію у листопаді 2023 року.

Зазначається, що хоча "вибори" в Росії повністю контролюються Кремлем, вони залишаються основним інструментом політичної легітимації.

Британці пишуть, що передвиборчу кампанію Путіна буде зосереджено на презентації Росії як "окремої цивілізації, яка потребує захисту від зовнішніх ворогів".

Союзники наголошують, що цей наратив часто використовується для виправдання дій держави та консолідації влади Путіна.

"Напередодні виборів Кремль майже напевно прагнутиме звести до мінімуму непопулярні політичні кроки. Тому вкрай малоймовірно, що якусь подальшу хвилю мобілізації буде реалізовано до президентських виборів у березні 2024 року", — резюмували у зведенні.

Читайте також: ГУР: Рішення про масштабну мобілізацію в РФ ще немає, але сценарій лежить на столі

Дмитро Гриниченко
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