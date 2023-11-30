В Брянске был налет БПЛА. Пропагандисты пишут о прилете по складу "шахедов": фото, видео

В Брянске в ночь на 30 ноября был налет неизвестных беспилотников, россияне заявили о якобы прилете по складу с дронами-камикадзе Shahed-136

Прилет по Брянску (Фото: скриншот с видео)

В Брянске в ночь на 30 ноября был налет неизвестных беспилотников, россияне заявили о якобы прилете по складу с дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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Россияне пишут, что ночью несколько групп БПЛА атаковали Брянск.

В городе были слышны взрывы, работала вражеская противовоздушная оборона.

Один из каналов оккупантов, пропагандирующий агрессивную войну против Украины, написал об ударе по складу с дронами Shahed-136, которые захватчики называют "Герань-2".

Внимание. На видео присутствует ненормативная лексика.

Ранее стало известно о падении обломков на территории бывшего завода в Шепетовском районе Хмельницкой области.

В Староконстантинове утром 28 ноября раздались взрывы, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136, обломки сбитого дрона упали на крышу частного дома, пострадавших и пожара нет.

В ночь на 25 ноября страна-террорист Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В Киеве сбивали беспилотники, работала противовоздушная оборона, сообщил глава КГВА.

Воздушные силы сообщили, что захватчики атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе Shahed. Силы обороны уничтожили 74 из 75 беспилотников и одну управляемую авиаракету Х-59.

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