У Брянську був наліт БПЛА. Пропагандисти пишуть про приліт по складу "шахедів": фото, відео

У Брянську в ніч на 30 листопада був наліт невідомих безпілотників, росіяни заявили про нібито приліт по складу з дронами-камікадзе Shahed-136

Приліт по Брянську (Фото: скріншот з відео)

У Брянську в ніч на 30 листопада був наліт невідомих безпілотників, росіяни заявили про нібито приліт по складу з дронами-камікадзе Shahed-136. Про це повідомили пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

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Росіяни пишуть, що вночі кілька груп БПЛА атакували Брянськ.

У місті було чути вибухи, працювала ворожа протиповітряна оборона.

Один із каналів окупантів, що пропагує агресивну війну проти України, написав про удар по складу із дронами Shahed-136, які загарбники називають "Герань-2".

Увага. На відео є ненормативна лексика.

Раніше стало відомо про падіння уламків на території колишнього заводу у Шепетівському районі Хмельницької області.

У Старокостянтинові вранці 28 листопада пролунали вибухи, російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136, уламки збитого дрона впали на дах приватного будинку, постраждалих і пожежі немає.

У ніч проти 25 листопада країна-терорист Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. У Києві збивали безпілотники, працювала протиповітряна оборона, повідомив голова КМВА.

Повітряні сили повідомили, що загарбники атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе Shahed. Сили оборони знищили 74 з 75 безпілотників та одну керовану авіаракету Х-59.

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