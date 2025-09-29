В Брюсселе поддержали план обхода вето Венгрии в процессе вступления Украины и Молдовы

Для открытия переговорных кластеров можно будет обойтись без голосов всех членов ЕС, но для вступления это условие сохранится, пишет Politico

Иллюстративное фото: Depositphotos

Европейская комиссия поприветствовала план главы Евросовета Антониу Кошты, по которому можно будет обойти вето Венгрии и продолжить процесс вступления Украины и Молдовы в ЕС. Об этом сообщил представитель ЕК по вопросам расширения Гийом Мерсьер, передает издание Politico.

"Возможность наделить Совет правом принимать решения квалифицированным большинством голосов может быть рассмотрена для определенных промежуточных этапов процесса расширения", – заявил чиновник.

По предложению Кошты, о котором ранее со ссылкой на своих собеседников сообщило Politico, квалифицированное большинство стран проголосует за открытие переговорных кластеров о вступлении для Украины и Молдовы. Нынешние правила требуют, чтобы все 27 стран – членов ЕС согласились на каждом этапе вступления.

Хотя план главы Европейского Совета все равно требует поддержки всех государств ЕС для утверждения окончательного вступления стран, снижение порога для начала переговоров может ускорить процесс и уменьшить разочарование в Киеве и Кишиневе, отмечает Politico.

По словам издания, такой шаг поможет кандидатам, таким как Украина и Молдова, начать реформы для согласования со стандартами ЕС, даже если одна или две страны-члены блока официально выступят против начала переговоров.

Медиа указывает, что европейские дипломаты рассматривают предложение Кошты как способ преодолеть постоянные препятствия со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чье вето затормозило процесс вступления Украины и Молдовы.

"Когда страну сдерживают без объективных причин, несмотря на то что она соответствует критериям, под угрозой оказывается доверие ко всему процессу расширения", – отметил Мерсье.

Несмотря на точто Комиссия поддерживает усилия по ускорению процесса вступления, в ней отметили, что любое решение о продвижении переговоров о членстве в ЕС окончательно остается за участниками блока.

"На самом деле именно страны-члены должны решать, какие шаги делать дальше, и мы надеемся открыть первый кластер как можно скорее", – добавил представитель ЕС.