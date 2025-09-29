У Брюсселі підтримали план, який дозволить обійти вето Угорщини у процесі вступу України та Молдови

Для відкриття переговорних кластерів можна буде обійтися без голосів усіх членів ЄС, але для вступу ця умова збережеться, пише Politico

Ілюстративне фото: Depositphotos

Європейська комісія привітала план глави Євроради Антоніу Кошти, за яким можна буде обійти вето Угорщини та продовжити процес вступу України та Молдови до ЄС. Про це повідомив речник ЄК з питань розширення Гійом Мерсьєр, передає видання Politico.

"Можливість наділити Раду правом ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю голосів може бути розглянута для певних проміжних етапів процесу розширення", – заявив чиновник.

За пропозицією Кошти, про яку раніше з посиланням на своїх співрозмовників повідомило Politico, кваліфікована більшість країн проголосує за відкриття переговорних кластерів про вступ для України та Молдови. Нинішні правила вимагають, щоб усі 27 країн – членів ЄС погодились на кожному етапі вступу.

Хоча план глави Європейської Ради все одно вимагає підтримки усіх держав ЄС для затвердження остаточного вступу країн, зниження порогу для початку переговорів може прискорити процес та зменшити розчарування у Києві та Кишиневі, зазначає Politico.

За словами видання, такий крок допоможе кандидатам, таким як Україна та Молдова, розпочати реформи для узгодження зі стандартами ЄС, навіть якщо одна або дві країни-члени блоку офіційно виступлять проти початку переговорів.

Медіа вказує, що європейські дипломати розглядають пропозицію Кошти як спосіб подолати постійні перешкоди з боку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, чиє вето загальмувало процес вступу України та Молдови.

"Коли країну стримують без об'єктивних причин, попри те що вона відповідає критеріям, під загрозою опиняється довіра до всього процесу розширення", – зауважив Мерсьє.

Всупереч тому що Комісія підтримує зусилля з прискорення процесу вступу, у ній наголосили, що будь-яке рішення про просування переговорів щодо членства у ЄС остаточно залишається за учасниками блоку.

"Насправді саме країни-члени мають вирішувати, які кроки робити далі, і ми сподіваємося відкрити перший кластер якомога швидше", – додав речник ЄС.