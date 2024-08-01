В Будапеште заверили Евросоюз, что "миротворческая миссия" по Украине завершена

Некоторые союзники сомневаются в искренности письма венгерского министра, полагая, что Орбан может в любой момент продолжить "мирную миссию"

Янош Бока (Фото: 1tv.ge)

"Миротворческая миссия" Венгрии по отношению к Украине завершена. Об этом заявил венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока в письме, направленном европейским союзникам. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

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После встреч премьера Венгрии Виктора Орбана, в частности, с президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, Бока направил главам ЕС письмо, в котором заверил: "миротворческая миссия" по Украине завершена.

В то же время, некоторые европейские союзники сомневаются в искренности этого письма, считая, что Орбан может начать новое турне в любой момент.

18 июля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своей речи в Европарламенте раскритиковала "миротворческую миссию" Орбана.

По ее словам, эта "мирная миссия" была "нечем иным, как миссией умиротворения". Сам венгерский лидер пообещал, что продолжит начатое, несмотря на критику.

29 июля 2024 года заместитель главы МИД Польши Бартошевский предложил Орбану выйти из ЕС и создать союз с Путиным. Так он ответил на заявления венгерского премьера, раскритиковавшего "ложную" политику ЕС и Запада, а также "лицемерие" Польши.

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