В Будапеште заверили Евросоюз, что "миротворческая миссия" по Украине завершена
"Миротворческая миссия" Венгрии по отношению к Украине завершена. Об этом заявил венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока в письме, направленном европейским союзникам. Об этом сообщает испанская газета El Pais.
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После встреч премьера Венгрии Виктора Орбана, в частности, с президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, Бока направил главам ЕС письмо, в котором заверил: "миротворческая миссия" по Украине завершена.
В то же время, некоторые европейские союзники сомневаются в искренности этого письма, считая, что Орбан может начать новое турне в любой момент.
18 июля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своей речи в Европарламенте раскритиковала "миротворческую миссию" Орбана.
По ее словам, эта "мирная миссия" была "нечем иным, как миссией умиротворения". Сам венгерский лидер пообещал, что продолжит начатое, несмотря на критику.
- 29 июля 2024 года заместитель главы МИД Польши Бартошевский предложил Орбану выйти из ЕС и создать союз с Путиным. Так он ответил на заявления венгерского премьера, раскритиковавшего "ложную" политику ЕС и Запада, а также "лицемерие" Польши.
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