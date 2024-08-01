У Будапешті запевнили Євросоюз, що "миротворчу місію" щодо України завершено
"Миротворча місія" Угорщини щодо України завершена. Про це заявив угорський міністр у справах Євросоюзу Янош Бока у листі, надісланому європейським союзникам. Про це повідомляє іспанська газета El Pais.
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Після зустрічей прем'єра Угорщини Віктора Орбана, зокрема, з президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним Бока надіслав главам ЄС лист, у якому запевнив: "миротворчу місію" щодо України завершено.
Водночас деякі європейські союзники сумніваються у щирості цього листа, вважаючи, що Орбан може розпочати нове турне у будь-який момент.
18 липня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час своєї промови у Європарламенті розкритикувала "миротворчу місію" Орбана.
За її словами, ця "мирна місія" була "нічим іншим, як місією умиротворення". Сам угорський лідер пообіцяв, що продовжить розпочате, попри критику.
- 29 липня 2024 року заступник очільника МЗС Польщі Бартошевський запропонував Орбану вийти з ЄС і створити союз з Путіним. Так він відповів на заяви угорського прем'єра, який розкритикував "помилкову" політику ЄС і Заходу, а також "лицемірство" Польщі.
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