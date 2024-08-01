У Будапешті запевнили Євросоюз, що "миротворчу місію" щодо України завершено

Деякі союзники сумніваються у щирості листа угорського міністра, вважаючи, що Орбан може у будь-який момент продовжити "мирну місію"

Янош Бока (Фото: 1tv.ge)

"Миротворча місія" Угорщини щодо України завершена. Про це заявив угорський міністр у справах Євросоюзу Янош Бока у листі, надісланому європейським союзникам. Про це повідомляє іспанська газета El Pais.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Після зустрічей прем'єра Угорщини Віктора Орбана, зокрема, з президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним Бока надіслав главам ЄС лист, у якому запевнив: "миротворчу місію" щодо України завершено.

Водночас деякі європейські союзники сумніваються у щирості цього листа, вважаючи, що Орбан може розпочати нове турне у будь-який момент.

18 липня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час своєї промови у Європарламенті розкритикувала "миротворчу місію" Орбана.

За її словами, ця "мирна місія" була "нічим іншим, як місією умиротворення". Сам угорський лідер пообіцяв, що продовжить розпочате, попри критику.

29 липня 2024 року заступник очільника МЗС Польщі Бартошевський запропонував Орбану вийти з ЄС і створити союз з Путіним. Так він відповів на заяви угорського прем'єра, який розкритикував "помилкову" політику ЄС і Заходу, а також "лицемірство" Польщі.

Читайте також: Глава МЗС Польщі заявив, що позиція Угорщини дратує всіх інших членів Євросоюзу