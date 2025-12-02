В Чечне были слышны взрывы: под атакой мог оказаться полк "Ахмат" и здание ФСБ – фото, видео

В Минобороны России заявили о якобы уничтожении четырех дронов над Чеченской Республикой

Полк "Ахмат (Фото: российские медиа)

В ночь на 2 декабря в городе Гундермес, Чеченская Республика, были слышны взрывы. Российские паблики сообщали, что под атакой мог оказаться военный полк "Ахмат" и здание Федеральной службы безопасности в Ачхой-Мартановском районе.

В социальных сетях распространялись кадры, якобы зафиксировавшие момент атаки на Гундермес. По сообщениям местных жителей, в результате сбивания беспилотников обломки одного из них, вероятно, упали на территорию города.

Читайте также Взрывоопасная губерния. Чечня как тлеющий запал нового распада России

В пабликах отмечают, что удар якобы был направлен на военный полк "Ахмат", который расположен в городе. При этом официальных комментариев от властей республики на данный момент нет.

Также местные жители рассказывают, что в результате атаки сгорело здание ФСБ по Ачхой-Мартановскому району республики. Расстояние от административного центра района до Гундермеса – 82,6 км.

Министерство обороны России отчиталось о якобы уничтожении 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них четыре – над территорией Чеченской Республики.

СПРАВКА Полк спецназа "Ахмат" сформирован в марте 2022 года по инициативе Рамзана Кадырова. Комплектуется солдатами преимущественно из Чечни. Участвовал в войне России против Украины. Полк спецназа "Ахмат" сформирован в марте 2022 года по инициативе Рамзана Кадырова. Комплектуется солдатами преимущественно из Чечни. Участвовал в войне России против Украины.

Якобы уничтоженное здание ФСБ в Чечне (Фото: ресурсы пропагандистов)