В Чечне были слышны взрывы: под атакой мог оказаться полк "Ахмат" и здание ФСБ – фото, видео
В ночь на 2 декабря в городе Гундермес, Чеченская Республика, были слышны взрывы. Российские паблики сообщали, что под атакой мог оказаться военный полк "Ахмат" и здание Федеральной службы безопасности в Ачхой-Мартановском районе.
В социальных сетях распространялись кадры, якобы зафиксировавшие момент атаки на Гундермес. По сообщениям местных жителей, в результате сбивания беспилотников обломки одного из них, вероятно, упали на территорию города.
В пабликах отмечают, что удар якобы был направлен на военный полк "Ахмат", который расположен в городе. При этом официальных комментариев от властей республики на данный момент нет.
Также местные жители рассказывают, что в результате атаки сгорело здание ФСБ по Ачхой-Мартановскому району республики. Расстояние от административного центра района до Гундермеса – 82,6 км.
Министерство обороны России отчиталось о якобы уничтожении 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них четыре – над территорией Чеченской Республики.
- В ночь на 2 декабря также было слышны взрывы в районе нефтебазы в Орловской области. Губернатор Андрей Клычков заявил о пожаре на топливном объекте после якобы атаки дронов.
