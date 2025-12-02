У Чечні було чутно вибухи: під атакою міг опинитись полк "Ахмат" і будівля ФСБ – фото, відео
У ніч проти 2 грудня в місті Гундермес, Чеченська Республіка, було чутно вибухи. Російські пабліки повідомляли, що під атакою міг опинитись військовий полк "Ахмат" і будівля Федеральної служби безпеки в Ачхой-Мартановскому районі.
У соціальних мережах поширювались кадри, що нібито зафіксували момент атаки на Гундермес. За повідомленнями місцевих жителів, унаслідок збиття безпілотників уламки одного з них, імовірно, упали на територію міста.
У пабліках зазначають, що удар нібито був спрямований на військовий полк "Ахмат", розташований у місті. Тим часом офіційних коментарів від влади республіки на цей момент немає.
Також місцеві жителі розповідають, що внаслідок атаки згоріла будівля ФСБ в Ачхой-Мартановському району республіки. Відстань від адміністративного центру району до Гундермесу – 82,6 км.
Міністерство оборони Росії відзвітувало про нібито знищення 45 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу, з них чотири – над територією Чеченської Республіки.
- У ніч на 2 грудня також було чутно вибухи в районі нафтобази в Орловській області. Губернатор Андрій Кличков заявив про пожежу на паливному об'єкті після нібито атаки дронів.
