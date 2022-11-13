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В Черкассах ночью гремели взрывы. Военная администрация сообщила о работе ПВО в области

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2022, 06:46
В Черкассах ночью гремели взрывы. Военная администрация сообщила о работе ПВО в области - Фото
Игорь Табурец (Фото: Игорь Табурец/Telegram)

В Черкасской области в ночь на 13 ноября во время сигнала тревоги сработали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.

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В 23:25 в регионе была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась до 23:53. 

Во время тревоги в областном центре и окрестностях были слышны взрывы.

Табурец заявил, что в области отработали силы ПВО. Других подробностей глава ОВА не приводил.

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Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война пво черкасская область Игорь Табурец
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