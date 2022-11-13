В Черкассах ночью гремели взрывы. Военная администрация сообщила о работе ПВО в области
13.11.2022, 06:46
Игорь Табурец (Фото: Игорь Табурец/Telegram)
В Черкасской области в ночь на 13 ноября во время сигнала тревоги сработали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.
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В 23:25 в регионе была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась до 23:53.
Во время тревоги в областном центре и окрестностях были слышны взрывы.
Табурец заявил, что в области отработали силы ПВО. Других подробностей глава ОВА не приводил.
- Последний массированный ракетный удар со стороны России произошел 31 октября, когда оккупанты за сутки выпустили 78 ракет.
- Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в ближайшие дни, к саммиту G20 на Бали, заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
- По данным разведки, у России иссякают запасы современных ракет, но на подходе иранские.
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