В Черкассах ночью гремели взрывы. Военная администрация сообщила о работе ПВО в области

В Черкасской области в ночь на 13 ноября во время сигнала тревоги сработали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.

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В 23:25 в регионе была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась до 23:53.

Во время тревоги в областном центре и окрестностях были слышны взрывы.

Табурец заявил, что в области отработали силы ПВО. Других подробностей глава ОВА не приводил.

Последний массированный ракетный удар со стороны России произошел 31 октября, когда оккупанты за сутки выпустили 78 ракет.

Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в ближайшие дни, к саммиту G20 на Бали, заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

По данным разведки, у России иссякают запасы современных ракет, но на подходе иранские.



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Дмитро Гриниченко

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