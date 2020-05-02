В Черкассах следственно-оперативные группы проверяют соблюдение карантина

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко (скриншот с видео)

В Черкассах начали работу следственно-оперативные группы с целью выявления нарушений санитарных правил и норм по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

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Также в городе созданы мобильные группы полиции "по проведению превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса и принятию мер по недопущению распространения заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19".

В прокуратуре уточнили, что уголовное дело против должностных лиц Черкасского горсовета открыто по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК.

Следователями и процессуальными руководителями разработан план первоочередных следственных (розыскных) действий, сообщили в прокуратуре.

С 1 мая исполком Черкасского горсовета ослабил карантин в городе, тогда как общенациональные меры, введенные распоряжением Кабмина, продолжают действовать как минимум до 11 мая. "путает слова "децентрализация" и "автономия". Полиция открыла уголовное дело. Президент Владимир Зеленский считает , что мэр Черкасс

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил в видеообращении , что готов нести ответственность, но только после соратников президента. Зеленскому

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