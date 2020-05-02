В Черкассах следственно-оперативные группы проверяют соблюдение карантина

В Черкассах начали работу следственно-оперативные группы с целью выявления нарушений санитарных правил и норм по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.
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Также в городе созданы мобильные группы полиции "по проведению превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса и принятию мер по недопущению распространения заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19".
В прокуратуре уточнили, что уголовное дело против должностных лиц Черкасского горсовета открыто по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК.
Следователями и процессуальными руководителями разработан план первоочередных следственных (розыскных) действий, сообщили в прокуратуре.
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