Россия ударила ракетами по Чернигову, есть погибшие и раненые
В Чернигове раздались взрывы, сообщили корреспонденты Суспильного. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности для Сумской, Черниговской, Киевской областей и Киева.
08:50. Мониторинговые каналы заявили о пусках ракет из Курской области в направлении Черниговской области.
09:00. Воздушные силы сообщили о ракете на Чернигов.
Суспильне сообщило о звуках взрывов.
Спустя две минуты военные предупредили о ракете на Киев.
Мониторинговые чаты предполагают, что в Черниговскую область могли запустить Х-69/Р-500.
09:10. Воздушные силы пишут, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях и есть угроза применения авиационных средств поражения.
09:26. Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус написал, что Россия ударила ракетами по Чернигову, в результате чего есть погибшие и раненые.
- В Сумской области утром 14 апреля российский дрон сбросил взрывчатку на грузовик, в результате чего погиб водитель. Захватчики ударили по Очеретино – в результате погиб один человек, двое получили ранения.
- В тот же день раздавались взрывы в Днепре и Одессе.
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