Россия ударила ракетами по Чернигову, есть погибшие и раненые

Мониторинговые каналы предполагают, что в Черниговскую область могли запустить Х-69/Р-500

Взрыв (Иллюстративный фото)

В Чернигове раздались взрывы, сообщили корреспонденты Суспильного. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности для Сумской, Черниговской, Киевской областей и Киева.

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08:50. Мониторинговые каналы заявили о пусках ракет из Курской области в направлении Черниговской области.

09:00. Воздушные силы сообщили о ракете на Чернигов.

Суспильне сообщило о звуках взрывов.

Спустя две минуты военные предупредили о ракете на Киев.

Мониторинговые чаты предполагают, что в Черниговскую область могли запустить Х-69/Р-500.

09:10. Воздушные силы пишут, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях и есть угроза применения авиационных средств поражения.

09:26. Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус написал , что Россия ударила ракетами по Чернигову, в результате чего есть погибшие и раненые.

В Сумской области утром 14 апреля российский дрон сбросил взрывчатку на грузовик, в результате чего погиб водитель. Захватчики ударили по Очеретино – в результате погиб один человек, двое получили ранения.

В тот же день раздавались взрывы в Днепре и Одессе.

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