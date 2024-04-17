Росія вдарила ракетами по Чернігову, є загиблі та поранені
У Чернігові пролунали вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для Сумської, Чернігівської, Київської областей та Києва.
08:50. Моніторингові канали заявили про пуски ракет з Курської області РФ в напрямку Чернігівської області.
09:00. Повітряні сили повідомили про ракету на Чернігів.
Суспільне повідомило про звуки вибухів.
За дві хвилини військові попередили про ракету на Київ.
Моніторингові чати припускають, що на Чернігівську область могли запустити Х-69/Р-500.
09:10. Повітряні сили пишуть, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках і є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
09:26. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус написав, що Росія вдарила ракетами по Чернігову, внаслідок чого є загиблі та поранені.
- На Сумщині зранку 14 квітня російський дрон скинув вибухівку на вантажівку, внаслідок чого загинув водій. Загарбники вдарили по Очеретиному – внаслідок цього загинула одна людина, двоє отримали поранення.
- Того самого дня лунали вибухи у Дніпрі й Одесі.
Читайте також: У Джанкої на півночі Криму гриміли вибухи. Росіяни пишуть про атаку на аеродром – відео