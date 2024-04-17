Росія вдарила ракетами по Чернігову, є загиблі та поранені

Моніторингові канали припускають, що на Чернігівську область могли запустити Х-69/Р-500

Вибух (Ілюстративне фото)

У Чернігові пролунали вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для Сумської, Чернігівської, Київської областей та Києва.

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08:50. Моніторингові канали заявили про пуски ракет з Курської області РФ в напрямку Чернігівської області.

09:00. Повітряні сили повідомили про ракету на Чернігів.

Суспільне повідомило про звуки вибухів.

За дві хвилини військові попередили про ракету на Київ.

Моніторингові чати припускають, що на Чернігівську область могли запустити Х-69/Р-500.

09:10. Повітряні сили пишуть, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках і є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

09:26. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус написав, що Росія вдарила ракетами по Чернігову, внаслідок чого є загиблі та поранені.

На Сумщині зранку 14 квітня російський дрон скинув вибухівку на вантажівку, внаслідок чого загинув водій. Загарбники вдарили по Очеретиному – внаслідок цього загинула одна людина, двоє отримали поранення.

Того самого дня лунали вибухи у Дніпрі й Одесі.

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