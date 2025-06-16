В Черниговской области мужчина угрожал полицейским гранатой и пистолетом – фото

Задержанный мужчина (Фото: cn.npu.gov.ua)

Полицейские задержали вооруженного гранатой и пистолетом мужчину, который угрожал убийством правоохранителям. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции Черниговской области.

Инцидент произошел под вечер 13 июня в одном из сел Михайло-Коцюбинской общины Черниговского района. Во время следственных действий в сфере незаконного оборота оружия полицейские обнаружили 45-летнего местного, который начал угрожать им убийством, держа в руках предмет, похожий на гранату, и предмет, похожий на пистолет.

Оценив угрозу, полицейские применили предусмотренные законом меры принуждения и задержали мужчину.

Во время обыска в его доме правоохранители обнаружили и изъяли пистолет и гранату РГД-5 с запалом к ней. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

По факту угрозы возбуждено уголовное производство за статьей об опасности или насилии в отношении работника правоохранительного органа.

Ее санкция предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до трех лет.

Доказательства (Фото: cn.npu.gov.ua)

Доказательства (Фото: cn.npu.gov.ua)