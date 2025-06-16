На Чернігівщині чоловік погрожував поліціянтам гранатою та пістолетом – фото

Затриманий чоловік (Фото: cn.npu.gov.ua)

Поліціянти затримали озброєного гранатою та пістолетом чоловіка, який погрожував вбивством правоохоронцям. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції Чернігівської області.

Інцидент трапився надвечір 13 червня в одному з сіл Михайло-Коцюбинської громади Чернігівського району. Під час слідчих дій у сфері незаконного обігу зброї поліціянти виявили 45-річного місцевого, який почав погрожувати їм вбивством, тримаючи в руках предмет, схожий на гранату, та предмет, схожий на пістолет.

Оцінивши загрозу, поліціянти застосували передбачені законом заходи примусу та затримали чоловіка.

Під час обшуку в його домі правоохоронці виявили та вилучили пістолет і гранату РГД-5 із запал до неї. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом погрози відкрито кримінальне провадження за статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Її санкція передбачає покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Докази (Фото: cn.npu.gov.ua)

Докази (Фото: cn.npu.gov.ua)