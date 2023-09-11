В Черниговской области "шахед" ударил по жилому дому. Обвалилась секция — фото с места
11.09.2023, 11:20
Последствия удара по Чайкино (Фото: ОК "Север")
Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по жилому дому в поселке Чайкино Черниговской области. Об этом сообщили в оперативном командовании "Север".
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По его словам, два "шахеда" ударили по поселку.
В результате налета произошел пожар в двухэтажном жилом доме.
Информации о потерпевших нет.
Судя по снимкам, в доме обвалилась секция.
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