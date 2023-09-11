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В Черниговской области "шахед" ударил по жилому дому. Обвалилась секция — фото с места

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 11:20
В Черниговской области
Последствия удара по Чайкино (Фото: ОК "Север")

Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по жилому дому в поселке Чайкино Черниговской области. Об этом сообщили в оперативном командовании "Север".

По его словам, два "шахеда" ударили по поселку. 

В результате налета произошел пожар в двухэтажном жилом доме.

Информации о потерпевших нет. 

Судя по снимкам, в доме обвалилась секция. 

Смотрите также: Кривой Рог. Появилось видео момента удара и первых минут после прилета

Дмитрий Гриниченко
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войначерниговская областьShahed-136дроны-камикадзеОК Север
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