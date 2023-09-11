На Чернігівщині "шахед" ударив по житловому будинку. Обвалилася секція — фото з місця

Російські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по житловому будинку у селищі Чайкине Чернігівської області. Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".

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За його словами, два "шахеди" вдарили по селищу.

Внаслідок нальоту сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку.

Інформації щодо потерпілих немає.

Судячи зі знімків, у будинку обвалилася секція.

8 вересня 2023 року Росія вдарила по Кривому Рогу, внаслідок чого загинув поліціянт, ще десятки людей постраждали.

Протягом трьох годин в ніч проти 11 вересня Росія атакувала Кривий Ріг. На ранок пролунали повторні вибухи.

"Шахеди" атакували Україну, працювала ППО. У Києві господарі гасили квартиру після дрона — фото.

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