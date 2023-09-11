На Чернігівщині "шахед" ударив по житловому будинку. Обвалилася секція — фото з місця
11.09.2023, 11:20
Наслідки удару по Чайкиному (Фото: ОК "Північ")
Російські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по житловому будинку у селищі Чайкине Чернігівської області. Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".
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За його словами, два "шахеди" вдарили по селищу.
Внаслідок нальоту сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку.
Інформації щодо потерпілих немає.
Судячи зі знімків, у будинку обвалилася секція.
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