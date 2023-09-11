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На Чернігівщині "шахед" ударив по житловому будинку. Обвалилася секція — фото з місця

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11.09.2023, 11:20
На Чернігівщині
Наслідки удару по Чайкиному (Фото: ОК "Північ")

Російські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по житловому будинку у селищі Чайкине Чернігівської області. Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".

За його словами, два "шахеди" вдарили по селищу.

Внаслідок нальоту сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку.

Інформації щодо потерпілих немає.

Судячи зі знімків, у будинку обвалилася секція.

Дивіться також: Кривий Ріг. З'явилось відео моменту удару та перших хвилин після прильоту

Дмитро Гриниченко
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війначернігівська областьShahed-136дрони-камікадзеОК Північ
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