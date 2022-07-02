В Чернобаевке прогремело несколько взрывов, над поселком поднимается облако дыма — фото
02.07.2022, 12:11
Дым над Чернобаевкой (Фото: Оперативный ВСУ/Telegram)
В Чернобаевке 2 июля прогремело несколько мощных взрывов, над поселком поднимается густое облако дыма. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Суспильне Херсон.
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По данным местных жителей, в поселке были слышны несколько взрывов, на окраине Чернобаевки поднимается густой дым.
- Чернобаевка около захваченного Россией Херсона находится по пути в Николаев. Оккупанты постоянно пытаются продвинуться там, но время от времени их "накрывает" артиллерия ВСУ.
- В мае реактивная артиллерия Вооруженных Сил Украины ударила по скоплению российских оккупантов вблизи Чернобаевки.
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