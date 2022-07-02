В Чернобаевке прогремело несколько взрывов, над поселком поднимается облако дыма — фото

В Чернобаевке 2 июля прогремело несколько мощных взрывов, над поселком поднимается густое облако дыма. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Суспильне Херсон.

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По данным местных жителей, в поселке были слышны несколько взрывов, на окраине Чернобаевки поднимается густой дым.

Чернобаевка около захваченного Россией Херсона находится по пути в Николаев. Оккупанты постоянно пытаются продвинуться там, но время от времени их "накрывает" артиллерия ВСУ.

В мае реактивная артиллерия Вооруженных Сил Украины ударила по скоплению российских оккупантов вблизи Чернобаевки.

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Дмитрий Гриниченко

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