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В Чернобаевке прогремело несколько взрывов, над поселком поднимается облако дыма — фото

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 12:11
В Чернобаевке прогремело несколько взрывов, над поселком поднимается облако дыма — фото - Фото
Дым над Чернобаевкой (Фото: Оперативный ВСУ/Telegram)

В Чернобаевке 2 июля прогремело несколько мощных взрывов, над поселком поднимается густое облако дыма. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Суспильне Херсон.

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По данным местных жителей, в поселке были слышны несколько взрывов, на окраине Чернобаевки поднимается густой дым. 

Читайте также: Чернобаевка-19. За ночь украинские артиллеристы 25 раз ударили по позициям россиян 

Дмитрий Гриниченко
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война взрывы Херсонская область чернобаевка
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