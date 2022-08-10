В Черногории официанты кафе ходят в одежде с символом Z. Посольство Украины направило ноту
10.08.2022, 21:16
Фото: facebook.com/ukrainian.embassy.me
В черногорской Подгорице, в кафе под названием "Руски Бар" официанты на рабочей одежде носят оккупационную символику россиян. Посольство Украины направило ноту протеста, сообщает пресс-служба посольства.
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"Мы возмущены тем, что в столице Черногории одно из заведений общепита настолько дерзко и открыто поддерживает российские преступления против Украины и украинского народа", – сказано в сообщении.
Посольство Украины направило ноту в соответствующие органы власти Черногории и будет ждать официальной реакции, отметили в украинском представительстве.
- В апреле Верховная Рада приняла закон №7214, которым признала Россию государством-террористом с тоталитарным неонацистским режимом и запретила его пропаганду, а также пропаганду акта агрессии России против Украины.
- 31 июля парламент Черногории принял резолюцию с осуждением военной агрессии России против Украины.
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