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В Черногории официанты кафе ходят в одежде с символом Z. Посольство Украины направило ноту

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 21:16
В Черногории официанты кафе ходят в одежде с символом Z. Посольство Украины направило ноту - Фото
Фото: facebook.com/ukrainian.embassy.me

В черногорской Подгорице, в кафе под названием "Руски Бар" официанты на рабочей одежде носят оккупационную символику россиян. Посольство Украины направило ноту протеста, сообщает пресс-служба посольства.

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"Мы возмущены тем, что в столице Черногории одно из заведений общепита настолько дерзко и открыто поддерживает российские преступления против Украины и украинского народа", – сказано в сообщении.

Посольство Украины направило ноту в соответствующие органы власти Черногории и будет ждать официальной реакции, отметили в украинском представительстве.

  • В апреле Верховная Рада приняла закон №7214, которым признала Россию государством-террористом с тоталитарным неонацистским режимом и запретила его пропаганду, а также пропаганду акта агрессии России против Украины. 
  • 31 июля парламент Черногории принял резолюцию с осуждением военной агрессии России против Украины.
Вадим Ребрина
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