В Дании назвали ударом по НАТО и Евросоюзу остановку помощи Украине от США

Метте Фредериксен и Владимир Зеленский (Фото: facebook.com/mettefrederiksen.dk)

Решение США прекратить поставки некоторых ключевых боеприпасов Украине наносит ущерб НАТО и Евросоюзу. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции 3 июля, передает Politiko.

"Если США решат не предоставить Украине то, что необходимо, это станет серьезным ударом для Украины, Европы и НАТО", – сказала она.

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По словам Фредериксен, полномасштабная война в Украине никогда не была только из-за Украины. Она назвала ее "войной за будущее Европы".

"Поэтому, конечно, мы рассмотрим решения, принятые в Вашингтоне", – резюмировала датский премьер.