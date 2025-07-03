В Дании назвали ударом по НАТО и Евросоюзу остановку помощи Украине от США
Решение США прекратить поставки некоторых ключевых боеприпасов Украине наносит ущерб НАТО и Евросоюзу. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции 3 июля, передает Politiko.
"Если США решат не предоставить Украине то, что необходимо, это станет серьезным ударом для Украины, Европы и НАТО", – сказала она.
По словам Фредериксен, полномасштабная война в Украине никогда не была только из-за Украины. Она назвала ее "войной за будущее Европы".
"Поэтому, конечно, мы рассмотрим решения, принятые в Вашингтоне", – резюмировала датский премьер.
- 2 июля стало известно, что Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малы.
- FT сообщало, что часть военной помощи была остановлена на пути в Украину. Само решение было принято еще в начале июня, но реализовали его 2 июля.
- Bloomberg отметил, что европейские союзники просят США объяснить задержку поставок оружия в Украину, а по информации Politico, прекращение поставок оружия стало неожиданностью даже для союзников Трампа.
- Президент Зеленский заявил, что Европа не сможет заменить США в поставках перехватчиков баллистики к Patriot. Он намерен обсудить приостановку помощи с Трампом.