У Данії назвали зупинку допомоги Україні з боку США ударом по НАТО та Євросоюзу
Рішення США припинити постачання деяких ключових боєприпасів Україні завдає шкоди НАТО та Європейському Союзу. Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на пресконференції 3 липня, повідомляє Politiko.
"Якщо США вирішать не надати Україні те, що їй потрібно, це стане серйозним ударом для України, Європи та НАТО", – сказала вона.
За словами Фредеріксен, повномасштабна війна в Україні ніколи не була війною виключно через Україну. Вона назвала її "війною за майбутнє Європи".
"Тому, звичайно, ми розглянемо рішення, прийняті у Вашингтоні", – підсумувала прем'єр-міністерка Данії.
- 2 липня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання до України деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США стали занадто невеликими.
- FT повідомило, що частина військової допомоги була зупинена на шляху до України. Саме рішення було прийнято ще на початку червня, але реалізовано його 2 липня.
- Bloomberg зазначив, що європейські союзники просять США пояснити затримку постачань зброї до України, а за інформацією Politico, припинення постачань зброї стало несподіванкою навіть для союзників Трампа.
- Президент Зеленський заявив, що Європа не зможе замінити США у постачанні перехоплювачів балістичних ракет до Patriot. Він має намір обговорити призупинення допомоги з Трампом.