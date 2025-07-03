У Данії назвали зупинку допомоги Україні з боку США ударом по НАТО та Євросоюзу

Метте Фредеріксен та Володимир Зеленський (Фото: facebook.com/mettefrederiksen.dk)

Рішення США припинити постачання деяких ключових боєприпасів Україні завдає шкоди НАТО та Європейському Союзу. Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на пресконференції 3 липня, повідомляє Politiko.

"Якщо США вирішать не надати Україні те, що їй потрібно, це стане серйозним ударом для України, Європи та НАТО", – сказала вона.

Читайте також Американська зброя на паузі: звідки вітер віє і до чого тут Китай

За словами Фредеріксен, повномасштабна війна в Україні ніколи не була війною виключно через Україну. Вона назвала її "війною за майбутнє Європи".

"Тому, звичайно, ми розглянемо рішення, прийняті у Вашингтоні", – підсумувала прем'єр-міністерка Данії.