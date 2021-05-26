В деле Джулиани прокуроры изъяли доказательства с почты Луценко и Насирова – Bloomberg

Федеральные прокуроры Нью-Йорка изъяли доказательства из аккаунтов электронной почты, предположительно принадлежащих бывшему генпрокурору Юрию Луценко, бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову и бизнесмену из Украины Андрею Левину. Об этом сообщает Bloomberg.

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Это стало известно из судебных материалов по делу Рудольфа Джулиани, бывшего мэра Нью-Йорка и бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа.

В письме Джозефа Бонди, адвоката одного из соратников Джулиани Льва Парнаса, который также находится под следствием, имена украинцев были отредактированы, но их оказалось возможным прочитать, скопировав и вставив в текстовый редактор, утверждают журналисты.

Бонди отказался от комментариев, как и представитель прокуратуры Нью-Йорка. Адвокат Джулиани Боб Костелло не ответил на запрос журналистов.

Луценко был идентифицирован в ходе расследования по импичменту Трампа как главный источник информации для Джулиани, которая использовалась для компрометации и, в итоге, для отставки на то время посла США в Украине Мари Йованович, отмечают журналисты.

Пресс-секретарь Луценко заявила изданию, что он действовал в соответствии с украинским законодательствам и был открыт для общения с правоохранителями США.

Насиров, по данным The Wall Street Journal, был инвестором в проект недвижимости, который поддерживал Парнас.

Левин заявил, что сотрудничает со следствием по делам, связанным с Джулиани и его соратниками Парнасом и Фруманом, но утверждает, что никогда не встречался с Джулиани.

Денис Юдин

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