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03.02.2019, 22:16

В ДемАльянсе сказали, кого решили поддержать на выборах

В ДемАльянсе сказали, кого решили поддержать на выборах - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Решение о поддержке мэра Львова на президентских выборах было принято сегодня, 3 февраля

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Партия ДемАльянс во время съезда 3 февраля решила поддержать кандидатуру мэра Львова Андрея Садового на президентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Делегаты съезда поддержали Андрея Садового как достойного быть единым кандидатом от демократических сил и призвали вступить в переговоры с другими политическими лидерами, чтобы до 28 февраля завершить процесс объединения", - отмечается в сообщении.

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В пресс-службе уточнили, что ДемАльянс также призвал Гражданскую позицию, Самопомощь, Силу людей и другие демократические партии идти на парламентские выборы общей командой.

9 октября 2018 года партия мэра Львова Самопомощь и Демократический Альянс, лидером которой является Василий Гацько, заявили об объединении для участия в выборах в 2019 году.

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Теги: андрей садовый, самопомощь, демальянс
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