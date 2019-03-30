В "день тишины" в полицию Киева сообщили о 41 нарушении

Фото: flickr Нацполиции

В "день тишины" киевская полиция зарегистрировала 41 сообщение, связанное с избирательным процессом. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что 24 из них касались незаконной предвыборной агитации.

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В полиции заявляют, что после надлежащей проверки всем этим событиям будет дана соответствующая правовая оценка.

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По состоянию на 15:00 30 марта, в "день тишины", в полицию поступило 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства. 79 фактов связаны с незаконной агитацией, восемь - с подкупом избирателей, два факта - хулиганство, один - угроза физической расправой и 69 других фактов.

Бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" накануне выборов начали патрулирование улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов по всей Украине.