В Днепре раздались взрывы. Военные сбили ракету Х-59

Около 17:09 в городе было слышно два взрыва. Воздушные силы не предупреждали об опасности

Днепр (Скриншот из видео в YouTube)

В Днепре вечером 20 декабря прогремели взрывы, сообщил собеседник LIGA.net в городе. Мониторинговые чаты предупреждали о пусках авиационной ракеты Х-59 в области.

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17:01. Объявлена воздушная тревога для Днепропетровской области.

17:09. В Днепре громко. Раздались два взрыва, собеседник говорит, что было похоже на работу противовоздушной обороны.

Воздушные силы не предупреждали о какой-либо из возможных угроз для Днепра и области.

Ряд местных ресурсов сообщил о ПВО.

Официальную информацию местные власти не предоставляли.

ДОПОЛНЕНО в 17:31. Управляемую авиационную ракету Х-59 уничтожили силы ПВО в небе над Днепровским районом, сообщили в ВК "Восток".

14 декабря россияне уже атаковали Украину "Кинжалами", спикер ПС Юрий Игнат сообщил о прилете около 14:20 в районе Староконстантинова.

Около 15:45 раздались взрывы в Киеве – россияне снова запустили ракеты "Кинжал". Пострадавших нет. Попаданий в объекты гражданской инфраструктуры, падения обломков от сбитых целей тоже не зафиксировано.

Вечером 14 декабря в Днепре были слышны звуки взрывов.

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