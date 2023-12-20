У Дніпрі пролунали вибухи. Військові збили ракету Х-59

Близько 17:09 у місті було чути два вибухи. Повітряні сили не попереджали про небезпеку

Дніпро (Скриншот з відео в YouTube)

У Дніпрі ввечері 20 грудня пролунали вибухи, повідомив співрозмовник LIGA.net у місті. Моніторингові чати попереджали про пуски авіаційної ракети Х-59 у напрямках області.

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17:01. Оголошено повітряну тривогу для Дніпропетровської області.

17:09. У Дніпрі гучно. Пролунали два вибухи, співрозмовник каже, що було схоже на роботу протиповітряної оборони.

Повітряні сили водночас не попереджали про будь-яку з імовірних загроз для Дніпра й області.

Низка місцевих ресурсів повідомила про ППО.

Офіційної інформації місцева влада не надавала.

ДОПОВНЕНО о 17:31. Керовану авіаційну ракету Х-59 знищили сили ППО в небі над Дніпровським районом, повідомили у ПК "Схід".

14 грудня росіяни вже атакували Україну "Кинджалами", речник ПС Юрій Ігнат повідомив про приліт близько 14:20 в районі Старокостянтинова.

Близько 15:45 пролунали вибухи у Києві – росіяни знову запустили ракети "Кинджал". Постраждалих немає. Влучань в об’єкти цивільної інфраструктури, падіння уламків від збитих цілей теж не зафіксовано.

Ввечері 14 грудня у Дніпрі було чутно звуки вибухів.

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