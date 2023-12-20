У Дніпрі пролунали вибухи. Військові збили ракету Х-59

У Дніпрі пролунали вибухи. Військові збили ракету Х-59доповнено
У Дніпрі ввечері 20 грудня пролунали вибухи, повідомив співрозмовник LIGA.net у місті. Моніторингові чати попереджали про пуски авіаційної ракети Х-59 у напрямках області.
17:01. Оголошено повітряну тривогу для Дніпропетровської області.
17:09. У Дніпрі гучно. Пролунали два вибухи, співрозмовник каже, що було схоже на роботу протиповітряної оборони.
Повітряні сили водночас не попереджали про будь-яку з імовірних загроз для Дніпра й області.
Низка місцевих ресурсів повідомила про ППО.
Офіційної інформації місцева влада не надавала.
ДОПОВНЕНО о 17:31. Керовану авіаційну ракету Х-59 знищили сили ППО в небі над Дніпровським районом, повідомили у ПК "Схід".
- 14 грудня росіяни вже атакували Україну "Кинджалами", речник ПС Юрій Ігнат повідомив про приліт близько 14:20 в районі Старокостянтинова.
- Близько 15:45 пролунали вибухи у Києві – росіяни знову запустили ракети "Кинджал". Постраждалих немає. Влучань в об’єкти цивільної інфраструктури, падіння уламків від збитих цілей теж не зафіксовано.
- Ввечері 14 грудня у Дніпрі було чутно звуки вибухів.
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