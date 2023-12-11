В Днепре были слышны взрывы во время ракетной опасности
В городе Днепр во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. Об этом сообщает журналист LIGA.net из города.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
17:00. Объявлена воздушная тревога.
17:11. Воздушные силы ВСУ сообщили о движении российской ракеты на Кривой Рог.
17:17. ВС написали, что ракета летит на Днепр.
Вскоре после этого в городе были слышны взрывы.
17:19. Военные сообщили о ракете на Запорожье.
17:32. Отбой тревоги в Днепропетровской и Запорожской областях
Пока не было официальных сообщений о том, из-за чего были взрывы.
- В ночь на 11 декабря российские оккупанты запустили по Украине восемь баллистических ракет и 18 дронов-камикадзе Shahed-136. Все цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.
- Начальник военной администрации Киева сообщил, что обломки сбитой ракеты упали в Дарницком районе, пострадали четыре человека.
- Появились фотографии последствий ракетного удара российских оккупантов по Киеву.
Читайте также: ВСУ объяснили, почему в Киеве не включили тревогу во время удара россиян: Ракеты летели минуты