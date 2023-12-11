В Днепре были слышны взрывы во время ракетной опасности

Воздушные силы сообщали о движении российской ракеты на город

Город Днепр (Скриншот с видео)

В городе Днепр во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. Об этом сообщает журналист LIGA.net из города.

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17:00. Объявлена воздушная тревога.

17:11. Воздушные силы ВСУ сообщили о движении российской ракеты на Кривой Рог.

17:17. ВС написали, что ракета летит на Днепр.

Вскоре после этого в городе были слышны взрывы.

17:19. Военные сообщили о ракете на Запорожье.

17:32. Отбой тревоги в Днепропетровской и Запорожской областях

Пока не было официальных сообщений о том, из-за чего были взрывы.

В ночь на 11 декабря российские оккупанты запустили по Украине восемь баллистических ракет и 18 дронов-камикадзе Shahed-136. Все цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Начальник военной администрации Киева сообщил, что обломки сбитой ракеты упали в Дарницком районе, пострадали четыре человека.

Появились фотографии последствий ракетного удара российских оккупантов по Киеву.

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