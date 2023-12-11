У Дніпрі було чути вибухи під час ракетної небезпеки

Повітряні сили повідомляли про рух російської ракети на місто

Місто Дніпро (Скриншот з відео)

У місті Дніпро під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Про це повідомляє журналіст LIGA.net з міста.

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17:00. Оголошено повітряну тривогу.

17:11. Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух російської ракети на Кривий Ріг.

17:17. ПС написали, що ракета летить на Дніпро.

Незабаром після цього у місті було чути вибухи.

17:19. Військові повідомили про ракету на Запоріжжя.

17:32. Відбій тривоги у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Наразі не було офіційних повідомлень про те, через що були вибухи.

ДОПОВНЕНО о 17:57. Повітряне командування "Схід" повідомило, що у Запорізькій області було збито КАР Х-59 "Овод" — високоточну авіаракету класу «повітря-поверхня» середнього радіусу дії.

В ніч проти 11 грудня російські окупанти запустили по Україні вісім балістичних ракет і 18 дронів-камікадзе Shahed-136. Усі цілі були знищені силами протиповітряної оборони.

Начальник військової адміністрації Києва повідомив, що уламки збитої ракети впали у Дарницькому районі, постраждали четверо людей.

З'явилися фотографії наслідків ракетного удару російських окупантів по Києву.

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