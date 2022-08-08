В Донецке и Краматорске россияне разбрасывают мины "Лепесток" — разведка Британии

В Донецке и Краматорске российские оккупанты разбрасывают противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", чтобы сдерживать свободу передвижений людей. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что, весьма вероятно, россияне устанавливают противопехотные мины для защиты и сдерживания свободы передвижения вдоль своих оборонительных рубежей на Донбассе. Эти мины могут нанести значительный ущерб как военному, так и местному гражданскому населению.

В Донецке и Краматорске оккупанты, скорее всего, попытались применить разбрасываемые противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С.

Серия PFM-1, которую обычно называют "миной-бабочкой", представляет собой весьма "противоречивое" оружие неизбирательного действия, отмечают британцы.

Отмечается, что мины ПФМ-1 были использованы с "разрушительным эффектом" во время советско-афганской войны 1979-1989 годов, когда они якобы покалечили большое количество детей, которые приняли их за игрушки.

"Весьма вероятно, что запас советских времен, используемый Россией, со временем ухудшится, и теперь он крайне ненадежен и непредсказуем. Это представляет угрозу как для местного населения, так и для гуманитарных операций по разминированию", — резюмировали в сводке.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили о наличии у них информации о минировании россиянами жизненно важных коммуникаций во временно оккупированном Херсоне перед контрнаступлением ВСУ.

Российские войска пытаются прорывать линию обороны возле Донецка – в направлении Красногоровки, Авдеевки, Песков и Марьинки.

Утром 4 августа в оккупированном Донецке под обстрел попали те, кто пришел на похороны ликвидированной террористки по кличке Корса около Драмтеатра и отеля "Донбасс Палас".

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Дмитрий Гриниченко

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