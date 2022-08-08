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В Донецке и Краматорске россияне разбрасывают мины "Лепесток" — разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 09:26
В Донецке и Краматорске россияне разбрасывают мины
Мина "Лепесток" (Фото: скриншот с видео)

В Донецке и Краматорске российские оккупанты разбрасывают противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", чтобы сдерживать свободу передвижений людей. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что, весьма вероятно, россияне устанавливают противопехотные мины для защиты и сдерживания свободы передвижения вдоль своих оборонительных рубежей на Донбассе. Эти мины могут нанести значительный ущерб как военному, так и местному гражданскому населению.

В Донецке и Краматорске оккупанты, скорее всего, попытались применить разбрасываемые противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С.

Серия PFM-1, которую обычно называют "миной-бабочкой", представляет собой весьма "противоречивое" оружие неизбирательного действия, отмечают британцы. 

Отмечается, что мины ПФМ-1 были использованы с "разрушительным эффектом" во время советско-афганской войны 1979-1989 годов, когда они якобы покалечили большое количество детей, которые приняли их за игрушки.

"Весьма вероятно, что запас советских времен, используемый Россией, со временем ухудшится, и теперь он крайне ненадежен и непредсказуем. Это представляет угрозу как для местного населения, так и для гуманитарных операций по разминированию", — резюмировали в сводке. 

Читайте также: Подоляк об ударе по похоронам в Донецке: Бьют сами россияне, нам это делать бессмысленно 

Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс британская разведка
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