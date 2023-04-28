В Донецке сгорела маршрутка, оккупанты заявили, что "от обстрела", сообщают о семи жертвах

Сегодня, 28 апреля, во временно оккупированном Донецке сгорело маршрутное такси. Оккупанты заявили, что автомобиль загорелся в результате "обстрела", погибли семь человек. Об этом сообщил ставленник оккупантов, так называемый "мэр Донецка" Алексей Кулемзин.

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По данным оккупантов, маршрутка №25 загорелась в Донецке "в районе бывшего универсама "Украина".

Автомобиль полностью сгорел, сообщается о семи жертвах.

13 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что временно оккупированные Луганск, Донецк и Симферополь ничем не отличаются от других городов Украины и будут освобождены от россиян.

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Наталія Медведєва

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