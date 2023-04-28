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В Донецке сгорела маршрутка, оккупанты заявили, что "от обстрела", сообщают о семи жертвах

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 14:21
В Донецке сгорела маршрутка, оккупанты заявили, что
Донецк (Скриншот видео)

Сегодня, 28 апреля, во временно оккупированном Донецке сгорело маршрутное такси. Оккупанты заявили, что автомобиль загорелся в результате "обстрела", погибли семь человек. Об этом сообщил ставленник оккупантов, так называемый "мэр Донецка" Алексей Кулемзин.

По данным оккупантов, маршрутка №25 загорелась в Донецке "в районе бывшего универсама "Украина".

Автомобиль полностью сгорел, сообщается о семи жертвах.

В Донецке сгорела маршрутка, оккупанты заявили, что "от обстрела", сообщают о семи жертвах

В Донецке сгорела маршрутка, оккупанты заявили, что "от обстрела", сообщают о семи жертвах

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Наталія Медведєва
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Донецк война
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