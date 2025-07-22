В Донецкой области в ДТП погиб командир "Люти" Казбан

Максим Казбан (Фото: пресс-служба "Люти")

Во вторник, 22 июля, в дорожно-транспортном происшествии погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" Максим Казбан. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.

По его словам, смертельное ДТП произошло в Донецкой области. Других деталей он не раскрыл.

"Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в самые тяжелые времена. Настоящий воин и патриот своей страны", — написал Выговский.

Глава Нацполиции выразил соболезнования родным, близким Казбана и всем полицейским, кому посчастливилось его знать.

Фото: Нацполиция

Полковник полиции Казбан стал комбригом "Люти" менее года назад, в сентябре 2024 года. С 2014 года принимал активное участие в защите Украины. Начал путь в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

С 2015 года проходил службу в подразделении Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

С началом полномасштабного вторжения также был участником специальных операций, одна из которых происходила вблизи населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, во время которой враг понес значительные потери. Тогда были уничтожены руководящий состав, вооружение и техника, размещенные на захваченном россиянами аэродроме.

В пресс-службе "Люти" сообщили, что под его руководством воины бригады первыми встретили врага на Торецком направлении.

Был награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, медалью "За воинскую службу Украине", нагрудным знаком СБУ "За отвагу", нагрудным знаком главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "Стальной крест", а также дважды награжден знаком отличия "Огнестрельное оружие".

1 июля Зеленский сообщил, что в результате российского ракетного удара погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Захаревич.

Это случилось в результате удара по Гуляйполю в Каменском районе. Оккупанты применили две баллистические ракеты, вероятно типа "Искандер-М".