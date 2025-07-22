У Донецькій області в ДТП загинув командир "Люті" Казбан

Максим Казбан (Фото: пресслужба "Люті")

У вівторок, 22 липня, у дорожньо-транспортній пригоді загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" Максим Казбан. Про це повідомив очільник Нацполіції Іван Вигівський.

За його словами, смертельна ДТП сталася у Донецькій області. Інших деталей він не розкрив.

"Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи. Справжній воїн та патріот своєї країни", – написав Вигівський.

Глава Нацполіції висловив співчуття рідним, близьким Казбана та усім поліціянтам, кому пощастило його знати.

Фото: Нацполіція

Полковник поліції Казбан став комбригом "Люті" менш як рік тому, у вересні 2024 року. З 2014 року брав активну участь у захисті України. Почав шлях у складі 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Згодом з 2015 року проходив службу в підрозділі Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

З початком повномасштабного вторгнення також був учасником спеціальних операцій, одна з яких відбувалася поблизу населеного пункту Чорнобаївка Херсонської області і під час якої ворог зазнав значних втрат. Тоді було знищено керівний склад, озброєння та техніку, які були розміщені на захопленому росіянами аеродромі.

У пресслужбі "Люті" повідомили, що під його керівництвом воїни бригади першими зустріли ворога на Торецькому напрямку.

Був нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, медаллю "За військову службу Україні", нагрудним знаком СБУ "За відвагу", нагрудним знаком головнокомандувача Збройних Сил України "Сталевий хрест", а також двічі нагороджений відзнакою "Вогнепальна зброя".

1 липня Зеленський повідомив, що у результаті російського ракетного удару загинув командир 110 окремої механізованої бригади ЗСУ Сергій Захаревич.

Це сталося в результаті удару по Гуляйполю в Кам'янському районі. Окупанти застосували дві балістичні ракети, ймовірно типу "Іскандер-М".