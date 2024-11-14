В Донецкой области оккупанты расстреляли женщину: правоохранители начали расследование
В Донецкой области правоохранители начали расследование по факту убийства гражданской женщины оккупантами. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
Досудебное расследование ведется по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
По предварительным данным, 10 ноября 2024 года в окрестностях села Терны Лиманской общины представители армии РФ убили мирную жительницу. Женщина шла по улице, когда российские военные открыли по ней огонь. В результате выстрела из стрелкового оружия она погибла на месте.
В настоящее время проводятся оперативные следственные действия по установлению всех обстоятельств трагедии и идентификации погибшей.
- 18 октября оккупанты казнили двух украинских безоружных пленных вблизи Селидово Донецкой области.
- В конце октября в Селидово россияне расстреляли из автоматов гражданский автомобиль и убили двух женщин.