У Донецькій області окупанти розстріляли цивільну жінку: правоохоронці почали розслідування – фото

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

У Донецькій області правоохоронці розпочали розслідування за фактом вбивства цивільної жінки окупантами. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Досудове розслідування ведеться за фактом порушення законів і звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством.

За попередніми даними, 10 листопада 2024 року на околицях села Терни Лиманської громади представники армії РФ вбили мирну мешканку. Жінка йшла вулицею, коли російські військові відкрили по ній вогонь. Внаслідок пострілу зі стрілецької зброї вона загинула на місці.

Наразі проводяться оперативні слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії та ідентифікації загиблої.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

18 жовтня окупанти стратили двох українських беззбройних полонених поблизу Селидового Донецької області.

Наприкінці жовтня у місті Селидове росіяни розстріляли з автоматів цивільний автомобіль та вбили двох жінок.