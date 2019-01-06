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06.01.2019, 18:34

"В единстве мы сильнее": УГКЦ поздравила ПЦУ с получением томоса

"В единстве мы сильнее": УГКЦ поздравила ПЦУ с получением томоса - Фото
Глава УГКЦ Святослав (фото - ugcc.tv)

Предстоятель УГКЦ Святослав поздравил ПЦУ с получением томоса и выразил надежду на христианское единение в Украине для победы над РФ

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Глава УГКЦ блаженнейший Святослав приветствовал получение митрополитом Епифанием томоса об автокефалии ПЦУ. Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

“Поздравляю православных братьев с этим историческим событием, которого наше общество ждало долгие столетия. Материнская Константинопольская церковь сделала шаг навстречу своим детям в Украине”, - заявил Святослав.

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По его словам, теперь Украина может выйти из внутренней изоляции и “заговорить с мировым христианством”. “И тут я надеюсь, что УГКЦ и наша сестра ПЦУ будут одним голосом говорить правду об Украине, правду о нашей боли и наших страданиях”, - рассказал предстоятель.

Кроме того, Святослав считает, что в объединении церквей лежит будущая победа Украины над “российским агрессором”, потому что когда есть что-то, что “консолидирует наш народ, мы становимся сильнее”.

“Христианское единство может стать необходимой платформой для единства государственного. И тогда мы, вне всяких сомнений, сможем противостоять внешним силам, который пытаются уничтожить нашу государственность”, - подытожил Святослав.

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Вчера, 5 января, в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. 

Что происходит на Фанаре и как на это историческое событие реагируют в Украине и мире - в хронике LIGA.net.

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Теги: Блаженнейший Святослав, автокефалия, томос об автокефалии, угкц, пцу
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