В единую церковь перешли уже 320 приходов - Порошенко

Митрополит Епифаний и Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

К Православной церкви Украины перешли уже 320 приходов УПЦ Московского патриархата. Об этом сказал президент Петр Порошенко во время выступления в Ивано-Франковском академическом музыкально-драматический театре в рамках рабочей поездки в регион, передает Укринформ.

Он отметил, что процесс перехода продолжается, и это происходит без какого-либо давления государства.

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В начале февраля член Синода ПЦУ архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) сообщил, что в Православной церкви Украины насчитывается около 7 тысяч религиозных общин, а в Московском патриархате остается примерно 11 тысяч.

10 февраля стало известно, что в Житомирской области на священников, которые перешли в ПЦУ, оказывается давление иерархом РПЦ митрополитом Овручским и Коростенским Виссарионом.