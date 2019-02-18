Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.02.2019, 18:38

В единую церковь перешли уже 320 приходов - Порошенко

В единую церковь перешли уже 320 приходов - Порошенко - Фото
Митрополит Епифаний и Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент говорит, что процесс перехода продолжается, и это происходит без какого-либо давления государства

Реклама
Реклама

К Православной церкви Украины перешли уже 320 приходов УПЦ Московского патриархата. Об этом сказал президент Петр Порошенко во время выступления в Ивано-Франковском академическом музыкально-драматический театре в рамках рабочей поездки в регион, передает Укринформ.

Он отметил, что процесс перехода продолжается, и это происходит без какого-либо давления государства.

Реклама

Читайте также: В ПЦУ перешли 12 киевских священников УПЦ МП - список

В начале февраля член Синода ПЦУ архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) сообщил, что в Православной церкви Украины насчитывается около 7 тысяч религиозных общин, а в Московском патриархате остается примерно 11 тысяч.

10 февраля стало известно, что в Житомирской области на священников, которые перешли в ПЦУ, оказывается давление иерархом РПЦ митрополитом Овручским и Коростенским Виссарионом.

Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, пцу, упц мп, религия, переход в пцу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 