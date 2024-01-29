В ЕС опровергли слухи о тайном плане "саботировать венгерскую экономику" – The Guardian

Собеседник издания заявил, что упомянутый документ – "это справочная записка, в которой описывается текущее состояние венгерской экономики"

Виктор Орбан (Фото: ЕРА)

Издание The Guardian со ссылкой на анонимных собеседников заявило, что у Европейского Союза нет планов вводить экономические санкции против Венгрии, а документ, упомянутый в статье Financial Times – это "справочная записка, где не содержится никакого плана по Венгрии".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В материале FT говорится, что Евросоюз подготовил план экономических санкций против Венгрии, если она не согласится с предоставлением помощи Украине. ЕС якобы предупредил страну: если она не снимет вето с помощи Украине на саммите 1 февраля – другие страны ЕС публично заявят, что они не будут предоставлять Венгрии финансовую помощь.

Неназванный высокопоставленный чиновник ЕС заявил изданию, что упомянутый документ – "это справочная записка, написанная секретариатом совета под свою ответственность, в которой описывается текущее состояние венгерской экономики".

В частности он уточнил, что в такой записке не содержится "какой-то конкретный план по долгосрочному бюджету ЕС и Фонду для Украины, а также не излагается какой-либо план по Венгрии".

Читайте также: Bloomberg: Евросоюз утвердит деньги для Украины. С Венгрией или без

Он также подчеркнул, что Европа "начинает выглядеть слабой", поскольку Венгрия постоянно задерживает или пытается заблокировать решение и, возможно, утечка этого документа была осуществлена с целью усиления давления на венгерского премьера Виктора Орбана перед заседанием в четверг.

По словам собеседника издания, переговоры по пересмотру бюджета ЕС, который предусматривает помощь Украине в размере 50 млрд евро, продолжаются и основываются на поиске компромисса.

Также один из дипломатов предупредил, что использование седьмой статьи (лишение страны права голоса) "является крайним средством и не должно применяться, несмотря на гнев Венгрии". В то же время другой собеседник сказал, что "надо что-то делать", особенно учитывая то, что в июле Венгрия должна взять на себя председательство в блоке на ротационной основе.

Евросоюз хочет утвердить Ukraine Facility – четырехлетний финансовый план, предусматривающий выделение Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов из общего бюджета. Но на предыдущем саммите 14-15 декабря премьер Венгрии ветировал это решение. Вопросы планируют снова рассмотреть на саммите, который состоится 1 февраля.

Читайте также: Венгерский форинт обвалился из-за позиции Орбана относительно помощи ЕС для Украины

Евросоюз – основной финансовый донор Украины, но Украина пока остается без финансовой поддержки не только со стороны Евросоюза, но и США. С 1 октября в США начался новый финансовый год, а там до сих пор не был принят годовой бюджет. Страна живет с временными бюджетными декларациями, в которых не предусмотрена новая помощь для Украины.

В последние недели сразу несколько западных медиа написали, что лидеры Евросоюза готовы лишить Венгрию права голоса, если она и дальше будет блокировать помощь Украине – стране-кандидату на вступление в ЕС.

18 января Европарламент одобрил резолюцию, призывающую Европейский совет проверить Венгрию на предмет постоянных нарушений ценностей ЕС. Инициатором такой идеи является депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа, который в начале января заявил, что ему удалось собрать все необходимые 120 голосов под соответствующей петицией.

26 января журналисты Politico написали, что лидеры Евросоюза готовы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, если она будет блокировать выделение 50 млрд евро Украине на саммите 1 февраля.

Читайте также: "Орбан загнал себя в угол". ЕС готовит Украине запасной план из-за Венгрии: что это будет