У ЄС спростували чутки щодо таємного плану "саботувати угорську економіку" – The Guardian

Співрозмовник видання заявив, що згаданий документ – "це довідкова записка, в якій описується поточний стан угорської економіки"

Віктор Орбан (Фото: ЕРА)

Видання The Guardian із посиланням на анонімних співрозмовників заявило, що Європейський Союз не має планів запроваджувати економічні санкції проти Угорщини, а документ, який був згаданий у статті Financial Times – це "довідкова записка, де не міститься будь-який план щодо Угорщини".

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У матеріалі FT зазначається, що Євросоюз підготував план економічних санкцій проти Угорщини, якщо вона не погодиться із наданням допомоги Україні. ЄС нібито попередив країну: якщо вона не зніме вето з допомоги Україні на саміті 1 лютого – інші країни ЄС публічно заявлять, що вони не надаватимуть Угорщині фінансової допомоги.

Неназваний високопосадовець ЄС заявив виданню, що згаданий документ – "це довідкова записка, написана секретаріатом ради під свою відповідальність, в якій описується поточний стан угорської економіки".

Зокрема він уточнив, що в такій записці не міститься "якийсь конкретний план щодо довгострокового бюджету ЄС та Фонду для України, а також не викладається будь-який план щодо Угорщини".

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Він також наголосив, що Європа "починає виглядати слабкою", оскільки Угорщина постійно затримує або намагається заблокувати рішення й, можливо, витік цього документа був здійснений з метою посилення тиску на угорського прем'єра Віктора Орбана перед засіданням у четвер.

За словами співрозмовника видання, переговори щодо перегляду бюджету ЄС, який передбачає допомогу Україні у розмірі 50 млрд євро, тривають та ґрунтуються на пошуку компромісу.

Також один із дипломатів попередив, що використання сьомої статті (позбавлення країни права голосу) "є крайнім засобом і не повинно застосовуватися, попри гнів Угорщини". Водночас інший співрозмовник сказав, що "треба щось робити", особливо з огляду на те, що в липні Угорщина повинна була перебрати на себе головування в блоці на ротаційній основі.

Євросоюз хоче затвердити Ukraine Facility – чотирирічний фінансовий план, що передбачає виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років зі спільного бюджету. Але під час попереднього саміту 14-15 грудня прем'єр Угорщини ветував це рішення. Запитання планують знову розглянути на саміті, який відбудеться 1 лютого.

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Євросоюз – основний фінансовий донор України, але Україна поки що залишається без фінансової підтримки не лише з боку Євросоюзу, а й США. З 1 жовтня у США почався новий фінансовий рік, а там досі не ухвалили річний бюджет. Країна живе з тимчасовими бюджетними деклараціями, в яких не передбачена нова допомога для України.

Протягом останніх тижнів одразу декілька західних медіа написали, що лідери Євросоюзу готові позбавити Угорщину права голосу, якщо вона і далі блокуватиме допомогу Україні – країні-кандидату на вступ до ЄС.

18 січня Європарламент схвалив резолюцію, яка закликає Європейську раду перевірити Угорщину на предмет постійних порушень цінностей ЄС. Ініціатором такої ідеї є депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа, який на початку січня заявив, що йому вдалося зібрати всі необхідні 120 голосів під відповідною петицією.

26 січня журналісти Politico написали, що лідери Євросоюзу готові позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС, якщо вона блокуватиме виділення 50 млрд євро Україні на саміті 1 лютого.

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