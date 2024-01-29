У ЄС спростували чутки щодо таємного плану "саботувати угорську економіку" – The Guardian
Видання The Guardian із посиланням на анонімних співрозмовників заявило, що Європейський Союз не має планів запроваджувати економічні санкції проти Угорщини, а документ, який був згаданий у статті Financial Times – це "довідкова записка, де не міститься будь-який план щодо Угорщини".
У матеріалі FT зазначається, що Євросоюз підготував план економічних санкцій проти Угорщини, якщо вона не погодиться із наданням допомоги Україні. ЄС нібито попередив країну: якщо вона не зніме вето з допомоги Україні на саміті 1 лютого – інші країни ЄС публічно заявлять, що вони не надаватимуть Угорщині фінансової допомоги.
Неназваний високопосадовець ЄС заявив виданню, що згаданий документ – "це довідкова записка, написана секретаріатом ради під свою відповідальність, в якій описується поточний стан угорської економіки".
Зокрема він уточнив, що в такій записці не міститься "якийсь конкретний план щодо довгострокового бюджету ЄС та Фонду для України, а також не викладається будь-який план щодо Угорщини".
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Він також наголосив, що Європа "починає виглядати слабкою", оскільки Угорщина постійно затримує або намагається заблокувати рішення й, можливо, витік цього документа був здійснений з метою посилення тиску на угорського прем'єра Віктора Орбана перед засіданням у четвер.
За словами співрозмовника видання, переговори щодо перегляду бюджету ЄС, який передбачає допомогу Україні у розмірі 50 млрд євро, тривають та ґрунтуються на пошуку компромісу.
Також один із дипломатів попередив, що використання сьомої статті (позбавлення країни права голосу) "є крайнім засобом і не повинно застосовуватися, попри гнів Угорщини". Водночас інший співрозмовник сказав, що "треба щось робити", особливо з огляду на те, що в липні Угорщина повинна була перебрати на себе головування в блоці на ротаційній основі.
Євросоюз хоче затвердити Ukraine Facility – чотирирічний фінансовий план, що передбачає виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років зі спільного бюджету. Але під час попереднього саміту 14-15 грудня прем'єр Угорщини ветував це рішення. Запитання планують знову розглянути на саміті, який відбудеться 1 лютого.
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- Євросоюз – основний фінансовий донор України, але Україна поки що залишається без фінансової підтримки не лише з боку Євросоюзу, а й США. З 1 жовтня у США почався новий фінансовий рік, а там досі не ухвалили річний бюджет. Країна живе з тимчасовими бюджетними деклараціями, в яких не передбачена нова допомога для України.
- Протягом останніх тижнів одразу декілька західних медіа написали, що лідери Євросоюзу готові позбавити Угорщину права голосу, якщо вона і далі блокуватиме допомогу Україні – країні-кандидату на вступ до ЄС.
- 18 січня Європарламент схвалив резолюцію, яка закликає Європейську раду перевірити Угорщину на предмет постійних порушень цінностей ЄС. Ініціатором такої ідеї є депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа, який на початку січня заявив, що йому вдалося зібрати всі необхідні 120 голосів під відповідною петицією.
- 26 січня журналісти Politico написали, що лідери Євросоюзу готові позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС, якщо вона блокуватиме виділення 50 млрд євро Україні на саміті 1 лютого.
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