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В Европарламенте призывают Шольца инициировать общеевропейскую поставку Leopard Украине

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 19:36
В Европарламенте призывают Шольца инициировать общеевропейскую поставку Leopard Украине - Фото
Олаф Шольц на фоне танка Leopard 2 (фото - ЕРА)

Европейский парламент намерен призвать канцлера Германии Олафа Шольца выступить с инициативой о формировании консорциума европейских государств для отправки танков Leopard 2 в Украину. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Депутатская фракция Европарламента Союз-90/Зеленые внесла поправку к отчету о внешней политике и политике безопасности ЕС, которая призывает Шольца "без дальнейших промедлений" выступить с инициативой о создании консорциума европейских государств для отправки танков Leopard 2 в Украину.

Отчет будет вынесен на голосование Европарламента на следующей неделе.

7 января президент Европарламента Роберта Метсола приветствовала решение Германии о поставке Украине БМП Marder, а также высказалась за поставку танков Leopard

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Сергій Бережний
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