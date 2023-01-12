В Европарламенте призывают Шольца инициировать общеевропейскую поставку Leopard Украине

Европейский парламент намерен призвать канцлера Германии Олафа Шольца выступить с инициативой о формировании консорциума европейских государств для отправки танков Leopard 2 в Украину. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Депутатская фракция Европарламента Союз-90/Зеленые внесла поправку к отчету о внешней политике и политике безопасности ЕС, которая призывает Шольца "без дальнейших промедлений" выступить с инициативой о создании консорциума европейских государств для отправки танков Leopard 2 в Украину.

Отчет будет вынесен на голосование Европарламента на следующей неделе.

7 января президент Европарламента Роберта Метсола приветствовала решение Германии о поставке Украине БМП Marder, а также высказалась за поставку танков Leopard.

Украина получит от Польши роту танков Leopard 2 в ближайшее время, сообщил 11 января во Львове президент Польши Анджей Дуда.

12 января вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что Германия не должна мешать другим странам передавать танки Leopard 2 Украине, даже если не делает этого сама.

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Сергій Бережний

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