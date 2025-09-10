В Европе раскрыли, как кремлевские пранкеры дозваниваются топ-чиновникам Запада

Все чиновники одновременно являются "чьими-то родителями, друзьями или коллегами" – и поэтому отвечают на неожиданные звонки, заявил эстонский военный

Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

То, что российским пранкерам удается дозваниваться до западных политиков, является вопросом не кибербезопасности, а "управления и здравого смысла". Об этом в интервью LIGA.net рассказал заместитель командующего Киберкомандованием Вооруженных сил Эстонии Михкель Тикк.

Журналистка спросила, что говорит о кибербезопасности или базовом уровне онлайн-защиты западных политиков высокого уровня тот факт, что российским пранкерам "Вовану и Лексусу" (Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову), которые работают на Кремль, несколько раз удавалось разыгрывать известных деятелей: например, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главу польской дипломатии Радослава Сикорского.

"В определенном смысле каждый чиновник – это чиновник 24/7, но одновременно они – чьи-то родители, друзья или коллеги. А это значит, что они отвечают на неожиданные звонки. Я не уверен, что это вопрос кибербезопасности", – рассказал военный.

По его мнению, это отражает более глубокую проблему – "где начинается и где заканчивается кибер".

"Является ли искусственный интеллект частью кибер или кибер – частью ИИ? Раньше мы говорили: кибер касается злоупотребления процессами, потому что процессы несовершенны. Сегодня технологии пронизывают всю нашу жизнь. Кибер – это горизонтальная сфера, которая касается всего", – добавил Тикк.

В то же время он отметил, что с технической точки зрения блокировать звонки таких пранкеров легко, но добавил, что "настоящий вопрос другой".

"Представьте безопасность как дом: сначала вы запираете двери и окна. Затем решаете, когда и кому открыть. Как в случае с глазком – вы должны проверить, кто за дверью, прежде чем впустить. Это и есть суть безопасности", – пояснил военный.

По его словам, сводить все только к киберпроблеме опасно, поскольку по сути это является вопросом "управления и здравого смысла".

"И каждая страна дискутирует это по-разному – у каждого киберкомандира своя структура, и каждая аудитория понимает слово "кибер" по-своему", – подытожил он.