В Европе раскрыли, как кремлевские пранкеры дозваниваются топ-чиновникам Запада
То, что российским пранкерам удается дозваниваться до западных политиков, является вопросом не кибербезопасности, а "управления и здравого смысла". Об этом в интервью LIGA.net рассказал заместитель командующего Киберкомандованием Вооруженных сил Эстонии Михкель Тикк.
Журналистка спросила, что говорит о кибербезопасности или базовом уровне онлайн-защиты западных политиков высокого уровня тот факт, что российским пранкерам "Вовану и Лексусу" (Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову), которые работают на Кремль, несколько раз удавалось разыгрывать известных деятелей: например, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главу польской дипломатии Радослава Сикорского.
"В определенном смысле каждый чиновник – это чиновник 24/7, но одновременно они – чьи-то родители, друзья или коллеги. А это значит, что они отвечают на неожиданные звонки. Я не уверен, что это вопрос кибербезопасности", – рассказал военный.
По его мнению, это отражает более глубокую проблему – "где начинается и где заканчивается кибер".
"Является ли искусственный интеллект частью кибер или кибер – частью ИИ? Раньше мы говорили: кибер касается злоупотребления процессами, потому что процессы несовершенны. Сегодня технологии пронизывают всю нашу жизнь. Кибер – это горизонтальная сфера, которая касается всего", – добавил Тикк.
В то же время он отметил, что с технической точки зрения блокировать звонки таких пранкеров легко, но добавил, что "настоящий вопрос другой".
"Представьте безопасность как дом: сначала вы запираете двери и окна. Затем решаете, когда и кому открыть. Как в случае с глазком – вы должны проверить, кто за дверью, прежде чем впустить. Это и есть суть безопасности", – пояснил военный.
По его словам, сводить все только к киберпроблеме опасно, поскольку по сути это является вопросом "управления и здравого смысла".
"И каждая страна дискутирует это по-разному – у каждого киберкомандира своя структура, и каждая аудитория понимает слово "кибер" по-своему", – подытожил он.
- Летом 2024-го тогдашний глава МИД Британии Камерон провел видеозвонок с пранкером, который выдавал себя за пятого президента Украины Порошенко.
- Зимой того же года на тот момент посол Украины в Штатах Маркарова сообщила, что получает много сообщений от пранкеров, которые выдают себя за американских чиновников.
Комментарии (0)